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Названы мошеннические способы обмана людей через госуслуги 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Как людей обманывают через «госуслуги»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин рассказал, что для совершения мошеннических действий, которые связаны с порталом «Госуслуг», могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых по электронной почте, и звонки на мобильные телефоны.

— Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт, — сообщил эксперт.

Он отметил, что для безопасности следует самостоятельно заходить на официальный сайт портала «Госуслуг». Перед вводом своих учетных данных необходимо проверить, соответствует ли адрес страницы официальному.
Так, могут быть заменены похожие символы в адресе (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru). Также стоит обратить внимание на то, что если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт не должен требовать повторной авторизации. В противном случае это говорит о том, что пользователь столкнулся с поддельной страницей, передает агентство «Прайм».
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Происшествия , Криминал , Александр Рогозин
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