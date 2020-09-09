«Гнусное зрелище»: поведение Пашаева разгневало коллег 

«В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре», — написал Добрынин.

По словам адвоката, Пашаев на суде демонстрировал агрессию, нетерпимость, рознь, неуважение к коллегам и суду, признаки разглашения адвокатской тайны, публичное вранье и лицемерие.

«Сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, этот адвокат не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю», — добавил Добрынин.

Он отметил, что во время судебного процесса над Ефремовым было стыдно всем, а адвокатам особенно.