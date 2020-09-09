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«Гнусное зрелище»: поведение Пашаева разгневало коллег 

Вероника Полынина 33 минуты назад
«Гнусное зрелище»: поведение Пашаева разгневало коллег
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев в ходе судебного процесса над Михаилом Ефремовым нарушил фундаментальные нормы адвокатской этики и общечеловеческой морали. Об этом заявил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин в блоге на «Эхе Москвы».

«В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре», — написал Добрынин.

По словам адвоката, Пашаев на суде демонстрировал агрессию, нетерпимость, рознь, неуважение к коллегам и суду, признаки разглашения адвокатской тайны, публичное вранье и лицемерие.

«Сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, этот адвокат не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю», — добавил Добрынин.

Он отметил, что во время судебного процесса над Ефремовым было стыдно всем, а адвокатам особенно.
Как писал «Рамблер», 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
Комментарии 1
Происшествия , Эльман Пашаев , Константин Добрынин , Михаил Ефремов , ФСИН , Эхо Москвы
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