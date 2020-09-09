Во сколько обойдется содержание Ефремова за решеткой 

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам заключения в колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров . Ефремов был взят под стражу в зале суда и доставлен в московское СИЗО «Водник».

Предполагается, что заслуженный артист России пробудет в «Воднике» не меньше месяца, пока будет рассматриваться апелляция защиты на приговор. Месяц содержания в СИЗО, по расчетам Life.ru, стоит 15 511 рублей 14 копеек. В эту сумму включены расходы на питание, медицинское, вещевое и коммунально-бытовое обеспечение заключенного и расходы на зарплату сотрудникам.

Издание отмечает, что при определенных обстоятельствах Ефремов может остаться в СИЗО на весь срок. Таким образом, за 8 лет на содержание артиста в заключении будет потрачено почти полтора миллиона рублей из средств налогоплательщиков.