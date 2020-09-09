Ефремову могут смягчить приговор: названо важное условие 

Михаил Ефремов может добиться смягчения приговора, если сменит адвоката и выберет «адекватную линию поведения», считают юристы Игорь Татарович и Дмитрий Тарабонин.

«Думаю, что при грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции», — сказал Татарович агентству ТАСС.

Татарович назвал приговор Пресненского суда «беспрецедентным по строгости», «аналогов которому сложно отыскать в современной судебной практике». По его мнению, на решение судьи повлиял ряд субъективных факторов. Если Ефремов и его защита не будут воспринимать процесс как театральное представление или шоу, приговор может быть смягчен.

Адвокат Дмитрий Тарабонин согласен с коллегой. По его словам, при рассмотрении апелляции Ефремову следует избрать «адекватную линию поведения», признать вину, публично принести искренние извинения потерпевшим и полностью возместить ущерб.

«В этом случае размер наказания может быть снижен на один-два года», — считает Тарабонин.