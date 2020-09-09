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Ефремову могут смягчить приговор: названо важное условие 

Вероника Полынина 15 минут назад
Михаил Ефремов может добиться смягчения приговора, если сменит адвоката и выберет «адекватную линию поведения», считают юристы Игорь Татарович и Дмитрий Тарабонин.

«Думаю, что при грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции», — сказал Татарович агентству ТАСС.

Татарович назвал приговор Пресненского суда «беспрецедентным по строгости», «аналогов которому сложно отыскать в современной судебной практике». По его мнению, на решение судьи повлиял ряд субъективных факторов. Если Ефремов и его защита не будут воспринимать процесс как театральное представление или шоу, приговор может быть смягчен.
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Адвокат Дмитрий Тарабонин согласен с коллегой. По его словам, при рассмотрении апелляции Ефремову следует избрать «адекватную линию поведения», признать вину, публично принести искренние извинения потерпевшим и полностью возместить ущерб.

«В этом случае размер наказания может быть снижен на один-два года», — считает Тарабонин.

Ранее «Рамблер» писал, что Михаил Ефремов остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот «подставил» его на 8 лет. Ефремов сообщил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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