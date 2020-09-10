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Сдали жене: пожарный расстрелял родственников 

Газета.Ru 20 минут назад
Российский пожарный расстрелял родственников
Фото: РИА Новости
Сотрудник новгородской пожарной службы расстрелял родственников, которые рассказали жене о его любовнице. По данным следствия, злоупотребивший алкоголем мужчина ворвался в дом к 70-летней сестре и несколько раз выстрелил в нее, а потом в ее супруга. После этого он позвонил жене и во всем признался.
В Новгородской области сотрудник пожарной службы расстрелял 70-летнюю родственницу и ее мужа за то, что они рассказали жене о его измене. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, тела женщины и ее 71-летнего супруга с огнестрельными ранениями были обнаружены 6 сентября 2020 года в одном из домов деревни Речки. Спустя некоторое время удалось задержать самого убийцу, который в разговоре со следователями во всем сознался.

«В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю о том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к соседям в поисках своей супруги. Когда пожилые люди сказали, что его супруги у них в доме нет, подозреваемый выстрелил в соседей из охотничьего ружья и скрылся с места преступления», — сообщили в СК.

СМИ удалось узнать более подробную информацию об убийстве. По данным Life.ru, виновником трагедии стал 51-летний пожарный Игорь, который на протяжении последних лет жил раздельно с супругой. При этом о разводе никто не думал — женщина давно приняла решение остаться в Санкт-Петербурге и жить с родителями, в то время как ее супруг решил заняться сельским хозяйством и переехал в деревню.
Встречаться паре доводилось только по надобности — например, когда Игоря требовалось вывести из запоя. В таких случаях жена приезжала, организовывала его кодировку и уезжала снова. Последняя такая встреча произошла три года назад. При этом она также просила приглядывать за нерадивым супругом его родственников — двоюродную сестру с мужем, — которые жили по соседству.
Однако в итоге наблюдатели донесли жене не об очередной пьянке, а о новом увлечении — молодой девушке, за которой мужчина стал активно ухаживать. После ее очередного визита его ждал скандал от возмущенной супруги, завершившийся срывом и алкогольными возлияниями. В результате, не протрезвев, Игорь решил отмстить доносчикам: пришел в дом сестры, застрелил их с мужем из гладкоствольного ружья и скрылся с места преступления.
Сразу после убийства Игорь позвонил жене и во всем сознался. Наутро за ним приехала полиция. По факту происшествия сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в СК.

Ранее, в июне 2020 года в результате стрельбы в одной из московских квартир погибли четыре человека. Об этом сообщали в Следственном комитете по Москве.
Трагедия произошла днем 18 июня 2020 года на улице Приорова, дом 38.

«В квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Соседи, услышав хлопки, обратились в правоохранительные органы, сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель», — указывалось в сообщении СК.

По версии следователей, 22-летний Севастьян Путинцев приехал к своей бывшей девушке с оружием и расправился с ней, ее матерью и ребенком, который также находился в этот момент в квартире в гостях у бабушки. Мотивом преступления стала месть: два месяца назад погибшая девушка — модель Елизавета Хлюпина — рассталась с молодым человеком после пяти лет отношений.
Однако Путницев так и не смирился с этим решением и продолжил ее преследовать. Девушка продолжала стоять на своем, чем в результате вывела его из себя. Днем ранее он приобрел карабин, из которого впоследствии расстрелял своих жертв. В СК предположили, что изначально Путинцев хотел избавиться от тел после расправы — в машине, на которой он приехал к дому Хлюпиной, были обнаружены топор и лопата.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.
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Происшествия , Статьи , СКР , МВД , Новгородская Область
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