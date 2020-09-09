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Трагедия в Сургуте: среди погибших вор в законе Вова Зятек 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Погиб вор в законе Вова Зятек
Фото: mzk1.ru
Среди погибших при столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте оказался вор в законе Владимир Зятьков, известный в криминальном мире как Вова Зятек.
На катере Зятек отдыхал с семьей и друзьями.
Как сообщает портал «Прайм Крайм», в 1970-х годах Владимир Зятьков был четырежды судим: за хулиганство, кражу государственного имущества, нанесение тяжких телесных повреждений. Зятьков был «коронован» в 1992 году и являлся действующим вором в законе.
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», в результате столкновения частного катера с баржей для перевозки автомобилей погибли четыре человека, еще четверо получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Сургуте. По данным источника ТАСС в экстренных службах ХМАО, катер двигался на высокой скорости без фонарей и влетел в стоявшую на причале баржу. Капитан катера грубо нарушил правила сопровождения, что привело к столкновению. Сам капитан погиб. Среди пострадавших — 16-летний ребенок.
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Происшествия , Сургут
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