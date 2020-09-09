Погиб вор в законе Вова Зятек

Все новости на карте

Среди погибших при столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте оказался вор в законе Владимир Зятьков, известный в криминальном мире как Вова Зятек.

На катере Зятек отдыхал с семьей и друзьями.

Как сообщает портал «Прайм Крайм», в 1970-х годах Владимир Зятьков был четырежды судим: за хулиганство, кражу государственного имущества, нанесение тяжких телесных повреждений. Зятьков был «коронован» в 1992 году и являлся действующим вором в законе.