Погиб вор в законе Вова Зятек

Среди погибших при столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте оказался вор в законе Владимир Зятьков, известный в криминальном мире как Вова Зятек.
На катере Зятек отдыхал с семьей и друзьями.
Как сообщает портал «Прайм Крайм», в 1970-х годах Владимир Зятьков был четырежды судим: за хулиганство, кражу государственного имущества, нанесение тяжких телесных повреждений. Зятьков был «коронован» в 1992 году и являлся действующим вором в законе.
Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», в результате столкновения частного катера с баржей для перевозки автомобилей погибли четыре человека, еще четверо получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Сургуте. По данным источника ТАСС в экстренных службах ХМАО, катер двигался на высокой скорости без фонарей и влетел в стоявшую на причале баржу. Капитан катера грубо нарушил правила сопровождения, что привело к столкновению. Сам капитан погиб. Среди пострадавших — 16-летний ребенок.