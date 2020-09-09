Добровинский рассказал о второй ошибке Пашаева 

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что защита актера Михаила Ефремова допустила ошибку еще на стадии представления причин аварии.

«Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы всё закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадёры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят», — цитирует RT Добровинского.

Он также отметил, что Ефремов должен был сразу признать вину.

Ранее Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима , признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

Также стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева

Кроме того, Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» на 8 лет и теперь он доверяет только жене.