Раскрыты подробности обещаний Пашаева Ефремову

Появились подробности общения осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова со своим адвокатом Эльманом Пашаевым . Об этом в среду, 9 сентября, со ссылкой на источник в окружении актера сообщает ТАСС

По данным окружения Ефремова, адвокат убеждал актера следовать предложенной им линии защиты. Он гарантировал, что после суда подсудимый останется на свободе или в крайнем случае получит срок в колонии-поселении, откуда сможет быстро освободиться благодаря условно-досрочному освобождению. При этом близкие до сих пор не понимают, откуда появился Эльман Пашаев и как именно он стал защитником актера.

Ранее 9 сентября сообщалось, что в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, как адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.