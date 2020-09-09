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Появились подробности обещаний Эльмана Пашаева Михаилу Ефремову 

Lenta.ru 43 минуты назад
Раскрыты подробности обещаний Пашаева Ефремову
Фото: РИА Новости
Появились подробности общения осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом в среду, 9 сентября, со ссылкой на источник в окружении актера сообщает ТАСС
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По данным окружения Ефремова, адвокат убеждал актера следовать предложенной им линии защиты. Он гарантировал, что после суда подсудимый останется на свободе или в крайнем случае получит срок в колонии-поселении, откуда сможет быстро освободиться благодаря условно-досрочному освобождению. При этом близкие до сих пор не понимают, откуда появился Эльман Пашаев и как именно он стал защитником актера.
Ранее 9 сентября сообщалось, что в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, как адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии.
8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.
Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.
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Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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