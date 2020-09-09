Оскандалившийся охранник остался без работы 

Охранника Мариинского театра, заподозренного в подглядывании за посетителями туалета для инвалидов, после внутренней проверки уволили «по собственному желанию», сообщает издание FlashNord.

59-летний Вадим утверждает, что не имеет отношения к установке видеокамеры в туалете, а выбросил ее, испугавшись нештатной ситуации.

По словам охранника, обнаружившая камеру женщина и ее подруга «были в истерике», и он сначала даже не понял, что за устройство они ему дали.

Вадим отметил, что выбросил камеру в Крюков канал сгоряча, в после осознал ошибку.

Как сообщал «Рамблер», 6 сентября перед началом спектакля «Кармен-сюита» посетительница Мариинского театра, передвигавшаяся на инвалидной коляске, обнаружила в туалете беспроводную экшн-камеру. Устройство находилось в нише для туалетной бумаги. Женщина сообщила об этом сотруднику службы безопасности театра. Тот взял у нее камеру, вышел на улицу и выбросил ее в Крюков канал. После этого женщина обратилась в полицию.