Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Оскандалившийся охранник остался без работы 

Вероника Полынина 38 минут назад
Охранника Мариинского театра, заподозренного в подглядывании за посетителями туалета для инвалидов, после внутренней проверки уволили «по собственному желанию», сообщает издание FlashNord.
59-летний Вадим утверждает, что не имеет отношения к установке видеокамеры в туалете, а выбросил ее, испугавшись нештатной ситуации.
В Мариинке разгорелся скандал из-за камер в туалете
По словам охранника, обнаружившая камеру женщина и ее подруга «были в истерике», и он сначала даже не понял, что за устройство они ему дали.
Вадим отметил, что выбросил камеру в Крюков канал сгоряча, в после осознал ошибку.
Как сообщал «Рамблер», 6 сентября перед началом спектакля «Кармен-сюита» посетительница Мариинского театра, передвигавшаяся на инвалидной коляске, обнаружила в туалете беспроводную экшн-камеру. Устройство находилось в нише для туалетной бумаги. Женщина сообщила об этом сотруднику службы безопасности театра. Тот взял у нее камеру, вышел на улицу и выбросил ее в Крюков канал. После этого женщина обратилась в полицию.
Комментарии 1
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Стало известно о тяжелом состоянии Тереховой
Стало известно о тяжелом состоянии Тереховой
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение