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Москвичи сделали из одной квартиры шесть и были наказаны 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Москвичи превратили квартиру в шесть и были наказаны
Фото: ТАСС
В столичном районе Люблино нашли квартиру, собственники которой попытались сделать из нее шесть студий. Они провели инженерные коммуникации в каждую из комнат, нарвавшись на наказание — в отношении владельцев составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщается на сайте Мосжилинспекции.
На незаконные работы в пятикомнатной квартире, расположенной в одном из домов на Тихорецком бульваре, пожаловались соседи. Они сообщили, что в жилом помещении длительное время ведется ремонт, в каждую из комнат проводят трубы, что потенциально может увеличить нагрузку на общедомовые системы.
Жилищные инспекторы смогли попасть в квартиру только после обращения в суд. В ходе проверки выяснилось, что недвижимость принадлежит шести собственникам. Они самовольно разбили помещение на шесть студий, причем одна из них была оборудована на месте кухни.
Собственникам выписали протоколы об административном правонарушении. Они обязаны привести квартиру в первоначальное состояние. В случае неисполнения предписания недвижимость может быть продана с торгов по иску Мосжилинспекции.
Ранее, в июле, жителя московского района Раменки заставили восстановить мусоропровод на кухне. Москвич самовольно сделал перепланировку, демонтировав часть трубы технического устройства. После уничтожения верхушки трубы обитатели дома начали жаловаться на неприятный запах в квартирах. За незаконную перепланировку мужчину привлекли к административной ответственности.
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