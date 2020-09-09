Россиянин расстрелял сообщивших о его изменах жене соседей 

Новгородской области по подозрению в убийстве двух человек задержан 51-летний житель деревни Речки. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, незадолго до трагедии россиянин познакомился с несовершеннолетней девушкой, которой помогал найти и сдать в полицию изнасиловавшего ее мужчину. В процессе расследования мужчина влюбился в юную соседку и стал за ней ухаживать. Соседи, наблюдавшие за его похождениями, сообщили обо всем жене, которая проживала в городе. Та позвонила супругу и устроила скандал. После этого мужчина изрядно выпил, взял ружье, пошел к 70-летним соседям и расстрелял их.

Затем подозреваемый скрылся с места преступления, сбежав в лес. Спустя сутки он все же вернулся к своему дому и был задержан бойцами регионального СОБР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Расследование дела продолжается.

7 сентября сообщалось, что в подмосковной деревне Вороново полицейские обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями.