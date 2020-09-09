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Россиянин расстрелял сообщивших о его изменах жене соседей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Россиянин расстрелял сообщивших о его изменах жене соседей
Фото: Lenta.ru
В Новгородской области по подозрению в убийстве двух человек задержан 51-летний житель деревни Речки. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Telegram-канал LifeShot.
По данным канала, незадолго до трагедии россиянин познакомился с несовершеннолетней девушкой, которой помогал найти и сдать в полицию изнасиловавшего ее мужчину. В процессе расследования мужчина влюбился в юную соседку и стал за ней ухаживать. Соседи, наблюдавшие за его похождениями, сообщили обо всем жене, которая проживала в городе. Та позвонила супругу и устроила скандал. После этого мужчина изрядно выпил, взял ружье, пошел к 70-летним соседям и расстрелял их.
Затем подозреваемый скрылся с места преступления, сбежав в лес. Спустя сутки он все же вернулся к своему дому и был задержан бойцами регионального СОБР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Расследование дела продолжается.
7 сентября сообщалось, что в подмосковной деревне Вороново полицейские обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Новгородская Область
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