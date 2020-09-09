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«Подставил на эти восемь лет»: Ефремов оценил услуги Пашаева 

Газета.Ru и ещё 24 2 часа назад
«Подставил на эти восемь лет»: Ефремов о Пашаеве
Фото: Газета.Ru
Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг. «Он обещал одно, а получилось другое», — пояснил Ефремов.
Михаил Ефремов отметил, что не ожидал такого сурового приговора, передает сайт mk.ru. Накануне, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста России к восьми годам лишения свободы и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел [в СИЗО] снова он», — заявил Ефремов.

Актер рассказал, что Пашаев предложил ему подать апелляционную жалобу в последний день. «Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно», — добавил он. Ефремов заметил, что пытался самостоятельно написать заявление о том, что он не согласен с приговором и хочет пересмотра.

«Отдал секретарю суда. Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги — почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?» — сказал артист.

Говоря о своем пребывании в СИЗО, Ефремов подчеркнул, что «кормят нормально». Чтобы отвлечься, актер читает книги и смотрит футбол. Программы про себя он не не видел, поскольку «насмотрелся, пока был на домашнем аресте».

«Мне нужно время. Дней пять, может, неделя, чтобы во всем разобраться. «Он мне сказал: „Держись, браток!“, и я держался», — процитировал Высоцкого актер.

После ухода журналиста к Ефремову пришел психолог, чтобы провести несколько тестов, которые помогут оценить его состояние. Суд ранее признал, что его здоровью ничего не угрожает.
О том, что актер во второй раз отказался от сотрудничества с адвокатом Пашаевым, сообщила РИА «Новости» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Данную информацию подтвердил также источник из окружения артиста, передает ТАСС. Однако сам Пашаев заявил журналистам, что это неправда. По словам защитника, он уже подал краткую апелляционную жалобу на приговор Ефремову и сейчас работает над расширенной.
Литвинович рассказала, что Ефремов уже встречался с начальником СИЗО. По ее словам, они нашли общий язык: актер прочитает сотрудникам изолятора пьесу Ивана Охлобыстина.

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу», — поделилась она.

Охлобыстин написал пьесу «Пар» специально для Ефремова. Она передает ощущение неопределенности и грядущей катастрофы, отмечал актер.
Тем временем защитник потерпевших Александр Добровинский сообщил телеканалу «360», что дело Ефремова вдохновило его на написание книги. Он планирует закончить ее уже к концу года.

«Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту. Камня на камне не оставили», — добавил адвокат.

Добровинский также прокомментировал тактику защиты Ефремова Пашаевым. На его взгляд, противник в данном случае совершил «грандиозную» ошибку, не проверив сердце актера.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — выразил мнение юрист.

Добровинский подчеркнул, что дело также можно было бы закрыть без «нервных затрат», если бы Ефремов сразу признал вину.
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Происшествия , Статьи , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Марина Литвинович , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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