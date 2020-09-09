«Подставил на эти восемь лет»: Ефремов о Пашаеве

Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг. «Он обещал одно, а получилось другое», — пояснил Ефремов.

Михаил Ефремов отметил, что не ожидал такого сурового приговора, передает сайт mk.ru. Накануне, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста России к восьми годам лишения свободы и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова , погибшего в ДТП.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел [в СИЗО] снова он», — заявил Ефремов.

Актер рассказал, что Пашаев предложил ему подать апелляционную жалобу в последний день. «Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно», — добавил он. Ефремов заметил, что пытался самостоятельно написать заявление о том, что он не согласен с приговором и хочет пересмотра.

«Отдал секретарю суда. Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги — почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?» — сказал артист.

Говоря о своем пребывании в СИЗО, Ефремов подчеркнул, что «кормят нормально». Чтобы отвлечься, актер читает книги и смотрит футбол. Программы про себя он не не видел, поскольку «насмотрелся, пока был на домашнем аресте».

«Мне нужно время. Дней пять, может, неделя, чтобы во всем разобраться. «Он мне сказал: „Держись, браток!“, и я держался», — процитировал Высоцкого актер.

После ухода журналиста к Ефремову пришел психолог, чтобы провести несколько тестов, которые помогут оценить его состояние. Суд ранее признал, что его здоровью ничего не угрожает.

О том, что актер во второй раз отказался от сотрудничества с адвокатом Пашаевым, сообщила РИА «Новости» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович . Данную информацию подтвердил также источник из окружения артиста, передает ТАСС. Однако сам Пашаев заявил журналистам, что это неправда. По словам защитника, он уже подал краткую апелляционную жалобу на приговор Ефремову и сейчас работает над расширенной.

Литвинович рассказала, что Ефремов уже встречался с начальником СИЗО. По ее словам, они нашли общий язык: актер прочитает сотрудникам изолятора пьесу Ивана Охлобыстина

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу», — поделилась она.

Охлобыстин написал пьесу «Пар» специально для Ефремова. Она передает ощущение неопределенности и грядущей катастрофы, отмечал актер.

Тем временем защитник потерпевших Александр Добровинский сообщил телеканалу «360», что дело Ефремова вдохновило его на написание книги. Он планирует закончить ее уже к концу года.

«Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту. Камня на камне не оставили», — добавил адвокат.

Добровинский также прокомментировал тактику защиты Ефремова Пашаевым. На его взгляд, противник в данном случае совершил «грандиозную» ошибку, не проверив сердце актера.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — выразил мнение юрист.

Добровинский подчеркнул, что дело также можно было бы закрыть без «нервных затрат», если бы Ефремов сразу признал вину.