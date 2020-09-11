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Источник: следователь по делу вдовы рэпера Картрайта сменился 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Сменился следователь по делу вдовы Картрайта
Фото: соцсети
Руководитель следственной группы по делу вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, сменился. Ранее защита Кохал пожаловалась на давление следствия, но неизвестно, стало ли именно это причиной замены в составе следственной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователь по делу сменился. Хронологически это произошло после того, как на следствие начали поступать жалобы", — сказал собеседник агентства.

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Происшествия , Криминал , Убийство , Александр Юшко , МВД , ИТАР-ТАСС
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