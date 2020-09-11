Сменился следователь по делу вдовы Картрайта

Руководитель следственной группы по делу вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, сменился. Ранее защита Кохал пожаловалась на давление следствия, но неизвестно, стало ли именно это причиной замены в составе следственной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Следователь по делу сменился. Хронологически это произошло после того, как на следствие начали поступать жалобы", — сказал собеседник агентства.