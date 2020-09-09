Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Будет пить еще больше»: нарколог спрогнозировал будущее Ефремова 

Вероника Полынина 1 час назад
«Будет пить еще больше»: нарколог о будущем Ефремова
Фото: РИА Новости
После освобождения из тюрьмы Михаил Ефремов может начать пить еще больше, считает врач-нарколог Алексей Казанцев.
По его мнению, во время пребывания в колонии Ефремов будет вынужден воздерживаться и тем самым продлит себе жизнь. Но от самой алкогольной зависимости заключение его не избавит.

«В тюрьме вряд ли есть психологи, работающие с зависимостью. В связи с этим есть такой шанс, что Ефремов может выйти и начать пить еще больше. Это действительно бывает. После длительного воздержания зависимые люди не могут остановиться», — сказал Казанцев РИА «ФАН».

При этом Казанцев не исключил, что у актера может произойти так называемая «спонтанная ремиссия», и он пересмотрит свою жизнь, полностью отказавшись от алкоголя.

«В группе анонимных алкоголиков иногда говорят: «человек достиг дна». Так вот Ефремов в общечеловеческом понимании на данный момент его достиг. Если он это поймет и начнет делать выводы, то есть незначительная вероятность, что прекратит употребление алкоголя полностью», — отметил нарколог.

По словам специалиста, перейти из алкоголиков в разряд умеренно пьющих людей артисту не удастся. Даже если Ефремов не будет употреблять спиртное несколько десятилетий, первая же капля приведет к запою.
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Казанцев , ФСИН , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Волочкова показала себя после бани
Волочкова показала себя после бани
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение