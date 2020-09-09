«Будет пить еще больше»: нарколог о будущем Ефремова

По его мнению, во время пребывания в колонии Ефремов будет вынужден воздерживаться и тем самым продлит себе жизнь. Но от самой алкогольной зависимости заключение его не избавит.

«В тюрьме вряд ли есть психологи, работающие с зависимостью. В связи с этим есть такой шанс, что Ефремов может выйти и начать пить еще больше. Это действительно бывает. После длительного воздержания зависимые люди не могут остановиться», — сказал Казанцев РИА «ФАН».

При этом Казанцев не исключил, что у актера может произойти так называемая «спонтанная ремиссия», и он пересмотрит свою жизнь, полностью отказавшись от алкоголя.

«В группе анонимных алкоголиков иногда говорят: «человек достиг дна». Так вот Ефремов в общечеловеческом понимании на данный момент его достиг. Если он это поймет и начнет делать выводы, то есть незначительная вероятность, что прекратит употребление алкоголя полностью», — отметил нарколог.

По словам специалиста, перейти из алкоголиков в разряд умеренно пьющих людей артисту не удастся. Даже если Ефремов не будет употреблять спиртное несколько десятилетий, первая же капля приведет к запою.