«Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне», — сообщил глава ведомства «Коммерсанту». Краснов добавил, что был готов вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось.

Также генпрокурор России уверен, что наемников ЧВК Вагнера обманом заманили в Беларусь иностранные спецслужбы. «Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — уверен Краснов.

Боевиков ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля, передает агентство Nation News. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже появилась версия, что арест россиян спланировали спецслужбы Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей». Бойцы ЧВК Вагнера вернулись из Белоруссии в Россию в середине августа. Также выяснилось, кто руководил наемниками.