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Раскрыты детали освобождения российских наемников в Беларуси 

Ura.Ru 38 минут назад
Россиян из частной военной компании Вагнера, задержанных в Белоруссии, заманили иностранные спецслужбы. А вернули в РФ после письменного запроса в Минск, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне», — сообщил глава ведомства «Коммерсанту». Краснов добавил, что был готов вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось.

Также генпрокурор России уверен, что наемников ЧВК Вагнера обманом заманили в Беларусь иностранные спецслужбы. «Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — уверен Краснов.
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Боевиков ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля, передает агентство Nation News. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже появилась версия, что арест россиян спланировали спецслужбы Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей». Бойцы ЧВК Вагнера вернулись из Белоруссии в Россию в середине августа. Также выяснилось, кто руководил наемниками.
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Комментарии 4
Происшествия , Игорь Краснов , РИА ФАН , Минск
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