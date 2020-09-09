«Экстрасенс» из Тулы обманул россиян на 45 млн

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Тулы, сообщает РИА «Новости». Он входил в состав организованной группы, представлявшихся экстрасенсами. В результате своей деятельности подозреваемый похитил у граждан 45,7 млн рублей.

В общей сложности мошенник обвиняется в совершении 30 преступлений в период с февраля 2016 по апрель 2019 года. Участники преступной группы рекламировали свои услуги через СМИ и социальные сети.

Они предлагали гражданам решение разных проблем путем проведения магических сеансов. Большинство пострадавших являются жителями московского региона.