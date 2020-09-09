Сама приводила: как россияне насиловали ребенка

34-летнему жителю Саратова и его 44-летней сожительнице вынесли приговор за сексуальные истязания ее малолетнего сына. Как установил суд, мужчина на протяжении трех лет насиловал ребенка, которому на момент первого преступления было всего 9 лет. При этом установлено, что мать дважды приводила мальчика к педофилу. Более того, она сама вступала в интимную связь с несовершеннолетним.

В Саратове 34-летнего местного жителя и его 44-летнюю сожительницу осудили за изнасилование ее малолетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Суд установил, что с ноября 2012 по май 2015 года мужчина пять раз вступил в половую связь с мальчиком, которому на момент первого эпизода было девять лет. При этом дважды ребенка к злоумышленнику приводила его мать.

Известно, что женщина и сама вступала в интимные отношения со своим малолетним сыном с января по апрель 2015 года — психологи оценили состояние ребенка как тяжелое. Действия взрослых причиняли мальчику сильные психические страдания

Более того, сообщается, что саратовец с января по октябрь 2016 года также встречался с 15-летней школьницей и неоднократно занимался с ней сексом.

В итоге мужчину признали виновным в пяти эпизодах действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста, и 23 эпизодах полового сношения с девочкой младше 16 лет.

Его сожительницу обвинили в двух эпизодах «Пособничества в совершении иных действий сексуального характера» и «Изнасиловании», а также «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с ребенком».

Пара своей вины не признала. В итоге суд отправил мужчину на 20 лет в колонию строгого режима , а женщине дал 13 лет общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее, в начале июня 2020 года, обвинительный приговор был вынесен и в городе Саяногорске Республики Хакассии. Там суд установил, что 34-летняя женщина продала за деньги своих дочерей — 7 и 8 лет — 53-летнему сожителю.

СК прередавал, что в 2012 году женщина познакомилась с мужчиной и начала с ним встречаться. Спустя некоторое время он попросил сожительницу предоставить ему детей для интимной связи — она согласилась.

Первый инцидент произошел в ноябре того же года. Девочек посадили в машину и вывезли в безлюдное место. Затем мать наблюдала, как хакассец насилует их.

Также выяснилось, что в июне 2017 года он познакомился в соцсети «Вконтакте» с 14-летней школьницей и договорился о встрече, после чего надругался и над ней.

«Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости», — поясняли ранее в местном СК.

В итоге их признали виновными в совершении двух эпизодов «Изнасилования» и «Насильственных действиях сексуального характера». Мужчину осудили на 22 года колонии строгого режима. Мать пострадавших детей приговорена к 20 годам общего режима.

Между тем в конце мая 2020 года в Подмосковье арестовали 40-летнего местного жителя, насиловавшего на протяжении нескольких лет несовершенную дочь своей сожительницы — он запугивал ребенка, чтобы та молчала.

26 мая в правоохранительные органы обратилась 46-летняя женщина и попросила привлечь к ответственности своего бывшего сожителя, который на протяжении трех лет якобы насиловал ее 11-летнюю дочь.

Жительница области рассказала правоохранителям, что шесть лет назад она с бывшим супругом и дочкой поселилась в Московской области. Спустя несколько лет брак распался и она осталась одна, на тот момент уже с двумя несовершеннолетними детьми, писала газета «МК».

В это время женщина и познакомилась с предполагаемым злоумышленником, однако в 2019 году пара рассталась. 24 мая 2020 года ее дочь сообщила, что некоторое время поживет у старшей сестры. В тот день она написала родственнице и рассказала о насилии.

Школьница призналась, что на протяжении последних трех лет мужчина продолжал вступать с ней в интимную связь — даже после их переезда он продолжил приезжать к ней в отсутствии матери, сообщали в Следкоме.

Мужчина заставлял девочку смотреть вместе с ним порнографические фильмы — во время этого он насиловал ее. При этом экс-сожитель матери угрожал, что если та расскажет о произошедшем, ее с младшим братом отправят в детский дом. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело. Расследование дела продолжается.