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Раскрыты подробности провокации по задержанию бойцов ЧВК в Минске 

Lenta.ru и ещё 2 30 минут назад
Сотрудник российских спецслужб раскрыл полную картину провокации с задержанием 33 бойцов ЧВК в Минске. Об этом пишет «Комсомольская правда».
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По его словам, инициатором акции была Служба безопасности Украины. В частности, вскоре после инцидента выяснилось, что авиабилеты для группы «покупались на территории Украины, а фейковые номера телефонов приобретались "заочным путем" из Киева». Он добавил, что в последнее время появились новые данные, указывающие на причастность Киева к спецоперации.
Собеседник издания рассказал, что следы инцидента ведут к дому № 5/7 на улице Паторжинского в Киеве, где находится 5-е Управление Департамента контрразведки Службы Безопасности Украины. « В нем сидят четыре человека, которые и имеют отношение к "с треском провалившейся" провокации», — указал он.
27 августа президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США. По его мнению, людей втемную переместили на территорию соседней республики, «поставив перед ними совершенно легальные цели, и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».
Ранее главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что спецслужба хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией, однако операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. В СБУ отвергли обвинения, а Зеленский назвал соответствующие сообщения бредом.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.
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Комментарии 29
Происшествия , Видео , В мире , Санкции , Война в Сирии , ЧВК Вагнера , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Юрий Бутусов , СБУ , Комсомольская правда , Киев , Минск
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