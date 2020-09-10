Названа версия внезапной смерти невесты в день свадьбы

Врач-патологоанатом Александр Эдигер отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из вероятных версий случившегося, пишет mk.ru.

Ранее СК сообщил, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу. Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

"Может быть и так, что прием препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью. Возможно, она (погибшая девушка. — Прим. ред.) была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца", — допустил Эдигер.

Специалист отметил, что ситуация человек идет в аптеку и покупает "некое лекарство" может привести к немедленной реакции непереносимости.

"Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает.

В аптеке невозможно сейчас купить психотропное, которое моментально приводит к смерти. Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку", — подчеркнул он.

Эдигер заключил, что перед покупкой средств, способных, например, воздействовать на психику, улучшить сон или наладить обмен веществ, необходимо проконсультироваться с врачом.