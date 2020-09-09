Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Сочи задержали женщину, которая совершила поджог 11 автомобилей 

ТАСС и ещё 11 4 часа назад
Туристка в Сочи подожгла 11 автомобилей
Фото: depositphotos.com
Сотрудники полиции в Сочи задержали приезжую из Красноярского края, которая совершала поджоги чужих автомобилей, бросая в салоны бутылки с зажигательной смесью. Общая сумма ущерба составил более 1,9 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, распространенном в среду.
По данным пресс-службы, в отдел полиции Адлерского района по городу Сочи обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный поджег его автомобиль. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность и местонахождение подозреваемой.

"45-летнюю приезжую из Красноярского края полицейские задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции. Установлено, что злоумышленница, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась. В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители установили причастность подозреваемой к совершению 10 фактов аналогичной противоправной деятельности на территории города Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1 900 000 рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. В период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
ТАСС: последние новости
Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым Российская туристка умерла в Абхазии Российская туристка умерла в Абхазии СМИ: в центре столицы Сомали произошел взрыв СМИ: в центре столицы Сомали произошел взрыв
Комментарии 1
Происшествия , Криминал , МВД , Краснодарский Край , Красноярский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
В Симферополе устроили сход из-за чеченцев
В Симферополе устроили сход из-за чеченцев
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение