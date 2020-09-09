"Я не ожидал такого": Ефремов заявил о "подставе"

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«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», - сказал он в беседе с правозащитниками, слова артиста приводит «Московский комсомолец».

По словам актера, он не доверяет своему защитнику и ожидал, что апелляцией на приговор будет заниматься другой адвокат, но сегодня утром к нему снова пришел Пашаев.

«И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно», - поделился сомнениями артист.

Он заявил, что доверяет только супруге, но связаться с ней не может, а Пашаев утверждает, что именно она его прислала.

«Как мне узнать, что происходит?» - задался вопросом Михаил Ефремов.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.