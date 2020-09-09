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Руку ребенка затянуло в эскалатор в московском метро 

Lenta.ru 31 минуту назад
ЧП в метро: руку ребенка затянуло в эскалатор
Фото: ТАСС
Маленькая пассажирка московского метро попыталась достать монету во время поездки на эскалаторе, и ее руку затянуло в движущееся полотно, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Руку девочки удалось вытащить, ребенка доставили в больницу. «В результате происшествия у несовершеннолетней была диагностирована рваная рана второго пальца», — сказал собеседник издания.
Инцидент произошел несколькими днями ранее на станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Ребенок ехал с мамой на эскалаторе к выходу из метро и играл с монеткой, перебирая ее пальцами. Мелкий предмет выскользнул из детских рук и упал на ступеньку. Девочка автоматически бросилась за монетой, чтобы поднять. Родительница не успела среагировать на действия дочери, чья левая рука быстро попала в механизм.
Мать рассказала КП, что уже забрала ребенка из больницы. Рука осталась цела, врачи наложили швы, и скоро их можно будет снять. «Кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем», — добавила россиянка.
Летом 2017 года руку девочки зажало между перилами и лестницей эскалатора торгового центра в Йошкар-Оле. Ребенка освободили с помощью комбинированных ножниц и передали медикам.
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Происшествия , Комсомольская правда
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