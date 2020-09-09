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Дагестанская невеста потеряла сознание и умерла перед свадьбой 

Lenta.ru 40 минут назад
Российская невеста внезапно умерла перед свадьбой
Фото: РИА Новости
В дагестанском селе Мургук умерла 23-летняя невеста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Перед свадьбой девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родственники дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление.
Девушку успели доставить в больницу, где у нее диагностировали инсульт. Незадолго до приезда жениха она скончалась.
Mash отмечает, что у девушки с детства были проблемы с сердцем, и она часто жаловалась на боли бабушке, которая ее воспитывала.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий, которые проходили на берегу моря. Ее, фотографа и визажиста унесла большая волна.
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