Сотрудника ФССП нашли мертвым в Москве

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Москве найден мёртвым замруководителя столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник Владимир Савостов, передаёт РЕН ТВ. Ему было 48 лет.

По информации журналистов телеканала, тело нашла супруга Савостова.

В материале со ссылкой на знакомых чиновника говорится, что в последние несколько недель подполковник злоупотреблял алкоголем.

Савостов — коллекционер оружия. Помимо подаренного мэром Москвы именного пистолета Ярыгина на него зарегистрирован два ружья, два карабина и один пистолет.