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«Сейчас машину р***у»: многодетная мать напала на таксиста 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Жительница Тюмени начала угрожать таксисту разрушить его машину, из-за того, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Видеозапись инцидента опубликовало издание URA.RU.
На видео водитель «Яндекс. Такси» объясняет пассажирке, что не может везти ее с маленьким ребенком без автокресла.

«У вас ребенок маленький и тариф эконом. Тариф эконом не предусматривает перевозку детей», — пояснил он.

На это женщина заявила, что она мать четырех детей, не собирается каждый раз вызывать машину по детскому тарифу, «впервые слышит» об обязательном детском кресле и потребовала отвезти ее немедленно, иначе она разнесет все в машине.
В ходе словесной перепалки пассажирка напала на водителя такси, на этом запись обрывается.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось видео, на котором девушка, сидящая на заднем сидении машины, кричит на водителя, обзывает «мразью», бьет его и требует быстрее довезти до места, так как ее «ждут люди». Позднее героиня ролика — Яна Данькова — объяснила свое поведение действиями водителя.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Яндекс , РИА Ura.ru , Тюмень
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