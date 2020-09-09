Жительница Тюмени начала угрожать таксисту разрушить его машину, из-за того, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Видеозапись инцидента опубликовало издание URA.RU.

На видео водитель « Яндекс . Такси» объясняет пассажирке, что не может везти ее с маленьким ребенком без автокресла.

«У вас ребенок маленький и тариф эконом. Тариф эконом не предусматривает перевозку детей», — пояснил он.

На это женщина заявила, что она мать четырех детей, не собирается каждый раз вызывать машину по детскому тарифу, «впервые слышит» об обязательном детском кресле и потребовала отвезти ее немедленно, иначе она разнесет все в машине.

В ходе словесной перепалки пассажирка напала на водителя такси, на этом запись обрывается.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось видео, на котором девушка, сидящая на заднем сидении машины, кричит на водителя, обзывает «мразью», бьет его и требует быстрее довезти до места, так как ее «ждут люди». Позднее героиня ролика — Яна Данькова — объяснила свое поведение действиями водителя.