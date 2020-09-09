«Апелляции, домашний арест, больница»: Лоза о деле Ефремова 

«Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», — подчеркнул Лоза.

Также он раскритиковал сторонников Ефремова, которые считают, что «великий актер» важнее чувств и интересов семьи жертвы ДТП.

«Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!» — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судили за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест.

Ефремов говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове все же признал вину.