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«Апелляции, домашний арест, больница»: Лоза о деле Ефремова 

Мария Иванова 34 минуты назад
«Апелляции, домашний арест, больница»: Лоза о деле Ефремова
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза заявил, что приговор актеру Михаилу Ефремову пересмотрят и в итоге тот может оказаться в больнице. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», — подчеркнул Лоза.

Также он раскритиковал сторонников Ефремова, которые считают, что «великий актер» важнее чувств и интересов семьи жертвы ДТП.

«Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!» — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судили за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест.
Ефремов говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове все же признал вину.
Его приговорили к восьми годам колонии общего режима (обвинение просило 11 лет). Судья пришла к выводу, что его вина полностью подтверждается исследованными доказательствами. Также с актера взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Комментарии
Происшествия , Юрий Лоза , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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