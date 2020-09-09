Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову 

RT на русском 31 минуту назад
Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, была установлена причастность к хищению около 600 млн рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.
Указанные лица задержаны. Тихонов в настоящее время занимает должность заместителя главы Минэнерго.

«При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», — добавили в СК.

По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы.
Тихонову и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).
RT на русском: последние новости
В Греции в лагере беженцев произошёл пожар В Греции в лагере беженцев произошёл пожар Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром Ефремова приговорили к тюремному заключению Ефремова приговорили к тюремному заключению
Комментарии
Происшествия , Видео , Владимир Макаров , Анатолий Тихонов , СКР , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Вдова Караченцова устроила пьяное ДТП
Вдова Караченцова устроила пьяное ДТП
Видео
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение