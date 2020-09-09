Лежали 12 дней: подробности трагедии в доме Легкоступовой

Москве в одной из квартир дома, где проживала умершая 54-летняя певица Валентина Легкоступова , нашли тела 58-летней женщины и ее 93-летней матери. По данным СМИ, первая скончалась в результате сердечного приступа, а лежачая пенсионерка — от голода и жажды. Соседи отметили, что москвички жили в захламленной квартире и вели асоциальный образ жизни.

В одной из квартир дома на Саратовской улице в Москве, где жила и скончалась 54-летняя певица Валентина Легкоступова, найдены тела двух женщин. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, сотрудников правоохранительных органов вызвали 8 сентября соседи — они почувствовали неприятный запах, исходящий от одной из квартир. Когда полицейские вскрыли жилище, то обнаружили на полу тела 58-летней женщины и ее 93-летней матери. Помещение было захламлено.

По предварительным данным силовиков, первой умерла дочь — у нее, по версии правоохранителей, случился сердечный приступ. После этого лишенная заботы лежачая пенсионерка скончалась от голода и жажды, передает газета «Московский комсомолец».

Сообщается, что смерть 58-летней москвички наступила около 12 дней назад — о ее пропаже никто не заявлял.

По словам соседей, бывшая медсестра не шла на контакт с окружающими и очень редко принимала гостей. Также знакомые уточнили, что женщина могла умереть из-за постоянных голодовок и диет, на которых сидела ради стройной фигуры и здорового образа жизни.

На данный момент тела отправлены на вскрытие. По его итогам определится, каким образом наступила смерть и будет ли возбуждено уголовное дело. Соседи говорят о покойных как о замкнутых людях.

Напомним, что незадолго до этого происшествия, 7 августа 2020 года, дочь известной певицы Валентины Легкоступовой, навещая мать, нашла ее в тяжелом состоянии — у нее были раны и ссадины. По ее словам, мать со своим 57-летним супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым , ушла в длительный запой. Девушка сообщила, что супруги употребляли алкоголь с 23 июля по 6 августа и все это время не выходили на связь.

После этого девушка решила поместить Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. Яхтсмен ушел из реабилитационного центра в первый же день. В медучреждении состояние артистки стремительно ухудшилось: она жаловалась на сильные головные боли.

Сотрудники центра отправили исполнительницу в городскую клиническую больницу. На момент госпитализации Легкоступова уже находилась в коме — ее подключили к аппарату ИВЛ. 14 августа звезда скончалась.

Полиция возбудила дело, и первым подозреваемым стал муж звезды — яхтсмен Юрий Фирсов, который тоже все это время был в квартире и злоупотреблял алкоголем.

Однако вскоре следствие исключило эту версию. Как стало известно журналистам, в ходе проверки выяснилось, что травмы исполнительница получила от падения с высоты. Именно эту версию ранее озвучивал и Фирсов. Он рассказывал, что певица поскользнулась в ванной комнате.

«Мы отдыхали, веселились, радовались жизни. Это несчастный случай. Я вам еще раз говорю — это был несчастный случай, это был несчастный случай. Это все, что я могу сказать. Спасибо большое. Мое состояние очень плохое», — заявлял сам Фирсов.

Родственники артистки, в частности ее дочь Анетта, винят в смерти матери именно Фирсова. По словам Анетты, певицу можно было спасти, вызвав «скорую», но супруг не сделал этого.