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Малыш выжил после падения из окна 12-го этажа в Петербурге 

Мир24 и ещё 2 19 минут назад
Годовалый россиянин выпал с 12 этажа и выжил
Фото: РИА Новости
В Петербурге на улице Дыбенко из окна квартиры на 12-м этаже выпал маленький ребенок. Малыш выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщают «Невские новости».
Как отмечается, инцидент случился еще во вторник. Ребенок выпал из окна, вытолкнув москитную сетку. В квартире вместе с малолетним в данный момент находилась его бабушка
В результате от падения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, закрытую травму живота и ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии ребенка отправили в больницу.
Правоохрпанительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в июле в Калининграде из квартиры в многоэтажном доме выпал маленький ребенок. Он сорвался с балкона восьмого этажа и остался жив.
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