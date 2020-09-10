Годовалый россиянин выпал с 12 этажа и выжил

В Петербурге на улице Дыбенко из окна квартиры на 12-м этаже выпал маленький ребенок. Малыш выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщают «Невские новости».

Как отмечается, инцидент случился еще во вторник. Ребенок выпал из окна, вытолкнув москитную сетку. В квартире вместе с малолетним в данный момент находилась его бабушка

В результате от падения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, закрытую травму живота и ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии ребенка отправили в больницу.

Правоохрпанительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июле в Калининграде из квартиры в многоэтажном доме выпал маленький ребенок. Он сорвался с балкона восьмого этажа и остался жив.