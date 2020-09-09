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В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Двое юношей погибли в авто
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку после того, как два молодых человека в Подольске погибли, отравившись угарным газом в гараже, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
Согласно данным следствия, 8 сентября в Подольске в одном из гаражей были обнаружены тела двух 19-летних парней без видимых телесных повреждений.

"По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом в результате работы двигателя машины в закрытом гараже.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парней в машине "ВАЗ-2114" нашел их друг.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Московская область , Подольск
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