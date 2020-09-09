Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок 

РИА Новости и ещё 9 33 минуты назад
Американские горки убили россиянина
Фото: depositphotos.com
Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в Перми во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Трагический инцидент в парке развлечений имени Максима Горького произошел 28 августа. При тестировании "Американских горок" одна из кабинок ударила оператора по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в больнице.

"Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту происшествия в Центральном парке развлечений им. Горького. В ходе надзорных мероприятий… будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Аттракцион пока не работает. Проверку также начали следователи.
В парке имени Горького ранее произошли еще несколько ЧП, при которых были травмированы посетители. В 2013 году 38-летняя женщина выпала из кабинки во время катания на аттракционе Twister Coaster и получила серьезные травмы. В 2015 году следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения 11-летней девочки с "Тарзанки". Медики зафиксировали у нее множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Комментарии 2
Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ: Япония заставит РФ серьезно понервничать
Западные СМИ: Япония заставит РФ серьезно понервничать
Лукашенко назвал совершенный ради Путина поступок
Лукашенко назвал совершенный ради Путина поступок
Кремль оценил вероятность повторения белорусских событий в РФ
Кремль оценил вероятность повторения белорусских событий в РФ
Лукашенко объяснил задержание 33 россиян
Лукашенко объяснил задержание 33 россиян
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение