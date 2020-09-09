Появилось видео землетрясения в Лондоне

8 сентября приблизительно в 11:45 в районе Лондона произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Подземные толчки первыми почувствовали домашние животные. Они же больше всех и испугались. Сами жители в общей массе отшучивались по поводу случившегося в духе "мы отстроимся", "мы это переживем". Землетрясение было едва заметным, пострадавших нет. Серьезных повреждений имущества тоже нет. У некоторых жителей окрестности правда появились небольшие трещины на стенах. А самым серьезным уроном стали опрокинутые мусорные баки. По данным Британской геологической службы (BGS), эпицентр землетрясения находился в трех километрах к северо-западу от Лейтон-Баззарда на глубине 10 километров.