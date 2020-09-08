Экс-прокурора посадили за взятку от бывшего гаишника 

Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрей Прокуратов осужден за взятку от бывшего начальника отдела ГИБДД Морозовского района Николая Горбатова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, в 2016 году Прокуратов через посредника получил от Горбатова 2 млн рублей за прекращение уголовного преследования гаишника, который был фигурантом дела о получении взятки от нарушителя ПДД.

Прокуратов планировал взять у гаишника еще 1,5 млн рублей. Однако Горбатов засомневался, что его действия останутся без последствий и сам обратился в ФСБ

Пролетарский районный суд Ростова осудил Прокуратова на 9 лет колонии строго режима.