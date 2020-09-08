Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-прокурора посадили за взятку от бывшего гаишника 

Газета.Ru 22 минуты назад
Экс-прокурора посадили за взятку от бывшего гаишника
Фото: РИА Новости
Экс-начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрей Прокуратов осужден за взятку от бывшего начальника отдела ГИБДД Морозовского района Николая Горбатова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По версии следствия, в 2016 году Прокуратов через посредника получил от Горбатова 2 млн рублей за прекращение уголовного преследования гаишника, который был фигурантом дела о получении взятки от нарушителя ПДД.
Прокуратов планировал взять у гаишника еще 1,5 млн рублей. Однако Горбатов засомневался, что его действия останутся без последствий и сам обратился в ФСБ.
Пролетарский районный суд Ростова осудил Прокуратова на 9 лет колонии строго режима.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Газета.Ru: последние новости
Источник заявил, что Ефремов не имеет противопоказаний для отбывания наказания Источник заявил, что Ефремов не имеет противопоказаний для отбывания наказания Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии Разработчик "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы Разработчик "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Происшествия , ФСБ , ГИБДД , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
В доме Легкоступовой обнаружили два трупа
В доме Легкоступовой обнаружили два трупа
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение