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Кандидатом в адвокаты Ефремова оказался защитник воров в законе 

Lenta.ru и ещё 54 1 час назад
Адвокатом Ефремова может стать защитник воров в законе
Фото: РИА Новости
Жена осужденного на восемь лет колонии Михаила Ефремова ищет нового адвоката для актера. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости.
Как пояснил журналистам артист, кандидатов в его защитники много.

«За это хотят взяться Гофштейн, Тарасов и другие», — рассказал Ефремов.

Адвокат Александр Гофштейн — участник ряда громких судебных процессов, широко освещавшихся в СМИ, обвиняемыми по которых проходили Анатолий Лукьянов, Павел Зайцев, Светлана Бахмина, Анатолий Сердюков. Также он защищал интересы воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).
Ранее Михаил Ефремов заявлял, что Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции, поэтому его жена занимается поиском нового адвоката. «Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева», — объясняла член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, посетившая артиста в СИЗО.
По ее словам, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».
Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.
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Происшествия , ДТП Ефремова , Эльман Пашаев , Павел Зайцев , Михаил Ефремов , Александр Гофштейн , Сергей Захаров , Вячеслав Иваньков , Шакро Молодой , Марина Литвинович , Анатолий Сердюков , Анатолий Лукьянов , Светлана Бахмина , ФСИН , РИА Новости
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