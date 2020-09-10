Адвокатом Ефремова может стать защитник воров в законе

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Жена осужденного на восемь лет колонии Михаила Ефремова ищет нового адвоката для актера. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Как пояснил журналистам артист, кандидатов в его защитники много.

«За это хотят взяться Гофштейн, Тарасов и другие», — рассказал Ефремов.

Ранее Михаил Ефремов заявлял, что Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции, поэтому его жена занимается поиском нового адвоката. «Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева», — объясняла член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович , посетившая артиста в СИЗО

По ее словам, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».