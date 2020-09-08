В Москве водитель застрелился на глазах у полицейских

Москве водитель застрелился из ружья после предложения сотрудников ДПС пройти медосвидетельствование.

Как сообщает телеграм-канал Mash , полицейские остановили водителя каршеринга на Витебской улице для проверки документов. В машине они заметили ружье и попросили предъявить документы на оружие.

Мужчина показал документы, после чего сотрудникам ДПС показалось, что водитель пьян. Они предложили ему пройти медосвидетельствование. Водитель согласился, после чего припарковал машину и застрелился.

Как сообщал «Рамблер», 15 июня сотрудники ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте, остановили нарушившего правила дорожного движения таксиста. В этот момент на них неожиданно напал проходивший мимо мужчина: он достал травматический пистолет и начал стрелять по полицейским. Правоохранители открыли ответный огонь из табельного оружия и задержали стрелка. И нападавший, и полицейские были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.