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В Москве пьяный водитель застрелился на глазах у сотрудников ДПС 

Вероника Полынина 31 минуту назад
В Москве водитель застрелился на глазах у полицейских
Фото: ТАСС
В Москве водитель застрелился из ружья после предложения сотрудников ДПС пройти медосвидетельствование.
Как сообщает телеграм-канал Mash, полицейские остановили водителя каршеринга на Витебской улице для проверки документов. В машине они заметили ружье и попросили предъявить документы на оружие.
Мужчина показал документы, после чего сотрудникам ДПС показалось, что водитель пьян. Они предложили ему пройти медосвидетельствование. Водитель согласился, после чего припарковал машину и застрелился.
Как сообщал «Рамблер», 15 июня сотрудники ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте, остановили нарушившего правила дорожного движения таксиста. В этот момент на них неожиданно напал проходивший мимо мужчина: он достал травматический пистолет и начал стрелять по полицейским. Правоохранители открыли ответный огонь из табельного оружия и задержали стрелка. И нападавший, и полицейские были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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Происшествия , ГИБДД , Москва
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