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Раскрыты подробности громкого убийства чиновницы и ее семьи 

Вероника Полынина 16 минут назад
Раскрыты подробности убийства чиновницы под Москвой
Фото: ТАСС
Убитая в подмосковной деревне Вороново женщина работала консультантом комиссии по делам несовершеннолетних Управы Бескудниковского района Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, дядя чиновницы из-за конфликта убил свою 69-летнюю сестру и ее 49-летнюю дочь. Свидетелем преступления стал сын чиновницы — в полиции он заявил, что ему чудом удалось избежать расправы и скрыться. Убийца попытался найти его, но не смог, после чего вернулся на место преступления и свел счеты с жизнью.
Ранее телеканал «360» сообщил, что убийство было совершено на почве конфликта из-за наследства. Мужчина в ходе ссоры застрелил сестру и племянницу из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством.
С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли ружье, 12 патронов 12-го калибра и шесть гильз от них. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщал «Рамблер», 31 июля на турбазе в Алтайском крае были обнаружены тела четырех членов одной семьи. Глава семьи занимал должность начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ в управлении печати и массовых коммуникаций региона. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода. В качестве обвиняемого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, задержан владелец турбазы.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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