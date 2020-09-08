Назван способ избежать тюрьмы для Ефремова 

По словам Добровинского, «грандиозная ошибка» защиты Ефремова заключается в том, что они не проверили сердце актера после аварии.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — заявил адвокат «Комсомольской правде».

Добровинский также считает, что Ефремову следовало признать вину.

«Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, Ефремов, по словам юриста, мог получить четыре года условно», — уверен юрист.

Добровинский также заявил, что защитникам актера не следовало «валять в грязи» семью погибшего, а также уделять слишком много внимания перепалкам с адвокатами потерпевшей стороны, в частности, с ним самим.

«Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет. Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально… Вот в этом и есть работа адвоката», — похвалил себя Добровинский.

Как сообщал «Рамблер», 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Также судья лишила актера права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.