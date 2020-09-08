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Назван способ избежать тюрьмы для Ефремова 

Вероника Полынина 56 минут назад
Назван способ избежать тюрьмы для Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Александр Добровинский перечислил ошибки своего оппонента Эльмана Пашаева на суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
По словам Добровинского, «грандиозная ошибка» защиты Ефремова заключается в том, что они не проверили сердце актера после аварии.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — заявил адвокат «Комсомольской правде».

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Добровинский также считает, что Ефремову следовало признать вину.

«Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, Ефремов, по словам юриста, мог получить четыре года условно», — уверен юрист.

Добровинский также заявил, что защитникам актера не следовало «валять в грязи» семью погибшего, а также уделять слишком много внимания перепалкам с адвокатами потерпевшей стороны, в частности, с ним самим.

«Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет. Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально… Вот в этом и есть работа адвоката», — похвалил себя Добровинский.

Как сообщал «Рамблер», 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Также судья лишила актера права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.
Комментарии 3
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , ФСИН , Комсомольская правда
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