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Влюбленные разбойники сбежали от российских оперативников через балкон 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Влюбленные разбойники сбежали от оперативников
Фото: телеграм-канал «112»
В Иркутске от оперативников сбежала пара преступников, осужденных за разбои, торговлю оружием и кражи. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, влюбленных разбойников вывезли на следственные действия, а после этого вместо колонии отвезли на съемную квартиру на улице Окладникова, где оставили наедине. Как только конвоиры ушли, пара перебралась на балкон соседней квартиры и сбежала. Теперь преступники в розыске.
Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, из показаний оперативников следует, что свидание влюбленных было платой за предоставление значимой для следствия информации.
В региональном управлении следственного комитета изданию заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину. Осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. На свободе их ожидал сообщник, который должен был на машине вывезти беглецов на территорию Украины и организовать им переход через границу. Осуществить задуманное они не успели — подкоп обнаружили сотрудники тюрьмы.
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Происшествия , СКР , МВД , Lenta.ru , Иркутск
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