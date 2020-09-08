Влюбленные разбойники сбежали от оперативников

Иркутске от оперативников сбежала пара преступников, осужденных за разбои, торговлю оружием и кражи. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, влюбленных разбойников вывезли на следственные действия, а после этого вместо колонии отвезли на съемную квартиру на улице Окладникова, где оставили наедине. Как только конвоиры ушли, пара перебралась на балкон соседней квартиры и сбежала. Теперь преступники в розыске.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах , из показаний оперативников следует, что свидание влюбленных было платой за предоставление значимой для следствия информации.

В региональном управлении следственного комитета изданию заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину. Осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. На свободе их ожидал сообщник, который должен был на машине вывезти беглецов на территорию Украины и организовать им переход через границу. Осуществить задуманное они не успели — подкоп обнаружили сотрудники тюрьмы.