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Тюменский школьник умер на уроке физкультуры 

News.ru и ещё 5 59 минут назад
Российский школьник умер на уроке физкультуры
Фото: РИА Новости
Учащийся 11 класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал. Помощь ему оказывали медработник гимназии и прибывшие на место две бригады скорой помощи. Медики пытались реанимировать подростка в течение часа, но спасти ему жизнь не смогли.
В городском департаменте образования отметили, что учащийся входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался, сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что в Магнитогорске на уроке умер второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. По данным местных СМИ, ребёнок страдал хроническим заболеванием.
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Происшествия , РИА Новости , Тюмень
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