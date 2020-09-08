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Под Москвой тремя выстрелами из револьвера убили бизнесмена 

Мослента 1 час назад
Бизнесмена расстреляли под Москвой
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Сотрудники правоохранительных органов города Дмитров Московской области обнаружили тело местного бизнесмена. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело мужчины было найдено в его автомобиле Subaru. Как было установлено, 34-летний предприниматель был убит тремя выстрелами в голову из револьвера. По одной из версий, к убийству могут быть причастны бывшие компаньоны коммерсанта.
Главным подозреваемым является одноклассник и лучший друг погибшего, с которым изначально они и создавали бизнес, однако его заставили вскоре выйти из дела. Следователи рассматривают версию о заказном убийстве.
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Происшествия , Криминал , Дмитров , Москва , Московская область
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