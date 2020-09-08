Бизнесмена расстреляли под Москвой

Тело мужчины было найдено в его автомобиле Subaru. Как было установлено, 34-летний предприниматель был убит тремя выстрелами в голову из револьвера. По одной из версий, к убийству могут быть причастны бывшие компаньоны коммерсанта.

Главным подозреваемым является одноклассник и лучший друг погибшего, с которым изначально они и создавали бизнес, однако его заставили вскоре выйти из дела. Следователи рассматривают версию о заказном убийстве.