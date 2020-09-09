Переданный Россией Украине Балух впал в кому

Освобожденный в рамках обмена с Россией Владимир Балух , который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН РФ, впал в кому после избиения в Киеве , сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Ранее депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила об избиении Владимира Балуха, он находится в реанимации. Полиция Киева данную информацию подтвердила и начала расследование. Перед этим Порошенко заявил, что освобожденные в рамках обмена с РФ Балух и Роман Сущенко намерены присоединиться к его политсиле для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

"Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь", — говорится в сообщении на сайте партии.

Полиция Киева уже квалифицировала данный инцидент как разбой, за что виновным может грозить до 15 лет лишения свободы, об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Киева взяла под собственный контроль расследование избиения Балуха.

"Прокуратура взяла на контроль ход расследования факта причинения телесных повреждений Владимиру Балуху. Правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего", — говорится в сообщении в Facebook прокуратуры.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

Россия и Украина в конце лета 2019 года начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. В сентябре того же года в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину. Среди вернувшихся в Киев были Роман Сущенко и Владимир Балух.