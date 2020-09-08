Юрист заявил, что адвокат защиты Эльман Пашаев совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера.

"У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", — пояснил он.

По его словам, если бы он защищал актера, то первым делом отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Ефремову же оставалось признать вину. Это, как утверждает Добровинский, позволило бы ему получить четыре года условно.

Юрист также назвал в числе ошибок Пашаева оскорбления в адрес семьи погибшего.

"Они сосредоточились на мне — на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет", — пояснил защитник потерпевшей стороны.

По словам Добровинского, он ждал, что во время выступления Пашаева, актер попросит его "заткнуться" и признает вину.

"Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально. Вот в этом и есть работа адвоката", — признался юрист.