Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В доме Валентины Легкоступовой обнаружили трупы двух женщин 

Вероника Полынина 35 минут назад
В доме Легкоступовой обнаружили два трупа
Фото: РИА Новости
В доме, где жила певица Валентина Легкоступова, обнаружили трупы двух женщин, сообщает «Московский комсомолец».
7 сентября жители «дома Легкоступовой» на Саратовской улице в Москве пожаловались на неприятный запах из квартиры, где проживала 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Старшая из жилиц была лежачей больной.
Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и нашли в квартире два трупа. Жилплощадь была захламлена, в коридоре скопилось множество пакетов с мусором.
По предварительным данным, первой умерла 58-летняя женщина. Это произошло около 12 дней назад, причиной смерти стал сердечный приступ. Примерно через два дня скончалась ее больная мать.
Соседи рассказали, что дочь фанатично относилась к поддержанию спортивной формы и практиковала длительное голодание. Возможно, к сердечному приступу привело истощение.
Женщины были замкнутыми и не общались с соседями. Жильцы также не смогли вспомнить, чтобы к ним когда-нибудь приходили гости.
Как сообщал «Рамблер», 11 августа в этом же доме дочь певицы Валентины Легкоступовой обнаружила мать с черепно-мозговой травмой и гематомами на теле после запоя с мужем.
Исполнительница хита «Ягода-малина» была госпитализирована, некоторое время спустя ее состояние ухудшилось, она впала в кому и 15 августа скончалась.
Комментарии 7
Происшествия , Валентина Легкоступова , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Волочкова показала себя после бани
Волочкова показала себя после бани
В Греции оценили российскую вакцину от COVID-19
В Греции оценили российскую вакцину от COVID-19
Главред (Украина): почему Украине уже все равно, достроят ли…
Главред (Украина): почему Украине уже все равно, достроят ли…
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение