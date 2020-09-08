В доме Легкоступовой обнаружили два трупа

7 сентября жители «дома Легкоступовой» на Саратовской улице в Москве пожаловались на неприятный запах из квартиры, где проживала 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Старшая из жилиц была лежачей больной.

Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и нашли в квартире два трупа. Жилплощадь была захламлена, в коридоре скопилось множество пакетов с мусором.

По предварительным данным, первой умерла 58-летняя женщина. Это произошло около 12 дней назад, причиной смерти стал сердечный приступ. Примерно через два дня скончалась ее больная мать.

Соседи рассказали, что дочь фанатично относилась к поддержанию спортивной формы и практиковала длительное голодание. Возможно, к сердечному приступу привело истощение.

Женщины были замкнутыми и не общались с соседями. Жильцы также не смогли вспомнить, чтобы к ним когда-нибудь приходили гости.

Как сообщал «Рамблер», 11 августа в этом же доме дочь певицы Валентины Легкоступовой обнаружила мать с черепно-мозговой травмой и гематомами на теле после запоя с мужем.

Исполнительница хита «Ягода-малина» была госпитализирована, некоторое время спустя ее состояние ухудшилось, она впала в кому и 15 августа скончалась.