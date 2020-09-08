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Ефремов отправится на карантин в СИЗО 

Газета.Ru и ещё 1 17 минут назад
Ефремов отправится на карантин в СИЗО
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов после приговора будет помещен на карантин в следственном изоляторе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Сейчас Ефремов отправлен в один из столичных СИЗО. Там он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. В СИЗО он будет находиться до вступления приговора в силу.
Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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