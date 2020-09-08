Защита Ефремова обжаловала решение суда 

Источник ТАСС в правоохранительной системе заявил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова позволяет ему отбывать тюремный срок в колонии. В медицинских кругах отметили, что артист страдает хронической обструктивной болезнью легких, но она никак ему не помешает. Защита актера уже обжаловала судебный приговор.
«Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — сообщил источник.
В настоящий момент Ефремов находится на карантине в СИЗО-5 «Водник». Там он ожидает вступления приговора в силу, сообщает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что суд дал Ефремову 8 лет колонии общего режима. С артиста также взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.