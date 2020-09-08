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Собчак: «Жесткий приговор Ефремову — дело рук Пашаева» 

Экспресс газета 1 час назад
Ксения Собчак прокомментировала приговор Михаилу Ефремову. Напомним, суд признал заслуженного артиста виновным виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Актеру назначили реальный срок: 8 лет колонии общего режима. Также он обязан выплатить 800 тысяча рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.
Собчак считает, что приговор Ефремову вынесен слишком жесткий, и виноват в этом адвокат Михаила — Эльман Пашаев.

«То есть вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4 — 5 лет) — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей, — пишет телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». — Уверена, что Миша, по наивности, кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и надо его слушаться. И вот итог. Жалко, что за обещания аферистов не сажают».

Действительно, в ходе процесса Ефремов, по советам Пашаева, вел себя не совсем адекватно. Он отказывался признать себя виновным, утверждал, что не сидел за рулем на момент ДТП, инсценировал инсульт и заявлял, что вообще ничего не помнит. Поведение актера, в конце концов, стало вызывать отвращение даже у его сторонников.

«Сил семье и самому Мише пережить все это», — пожелала Ксения.

Похожую точку зрения высказал и телеведущий Оскар Кучера.

«8 лет… эх, Миша… ну [нафига] ты взял этого адвоката…» — написал он в Facebook.

Добавим, что сам Ефремов во время оглашения приговора не изменился в лице. Его взяли под стражу уже в зале суда.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ксения Собчак , Оскар Кучера , ФСИН
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