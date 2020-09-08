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«Однозначно не „Новичок“: токсиколог о Навальном 

Артём Кульша 1 час назад
«Однозначно не „Новичок“: токсиколог о Навальном
Фото: РИА Новости
Политик Алексей Навальный однозначно не был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил токсиколог Александр Сабаев.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Сегодня Сабаев, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО), заведующий отделением острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, заявил, что «Новичок» однозначно не был причиной недомогания Навального — лабораторные исследования биологических материалов политика показали отсутствие следов этого вещества и продуктов его распада. Врач добавил, что анализы проводились в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях.
Также он рассказал, что общение омских медиков с немецкими по ситуации с Навальным закончилось 23 августа после предложения российской стороны об обмене информацией.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Александр Сабаев
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