«Однозначно не „Новичок“: токсиколог о Навальном 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Сегодня Сабаев, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО), заведующий отделением острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, заявил, что «Новичок» однозначно не был причиной недомогания Навального — лабораторные исследования биологических материалов политика показали отсутствие следов этого вещества и продуктов его распада. Врач добавил, что анализы проводились в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях.

Также он рассказал, что общение омских медиков с немецкими по ситуации с Навальным закончилось 23 августа после предложения российской стороны об обмене информацией.