Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Супершторм» на пляже в Сочи сняли на видео 

Lenta.ru 39 минут назад
В сети появилось видео, на котором запечатлены неблагоприятные погодные условия в одной из зон отдыха в Сочи. Соответствующий ролик сняли очевидцы, запись была опубликована в Instagram-аккаунте Sochi Online.
На размещенных в сети кадрах видны высокие волны и толпы отдыхающих в прибрежной зоне, некоторые из которых пытаются поднырнуть под потоки воды.

«Сентябрьский супершторм на пляже Ривьера. А туристам хоть бы что, кайфуют себе такие на качелях», — указано в подписи к посту.

Подписчики страницы отреагировали на происходящее в комментариях. «С водой шутки плохи! Будьте осторожны, море утаскивает любителей!», «А почему они не должны кайфовать? Только бы в воду не лезли», «Супершторм — это девять баллов, когда порт смыло, а это так, около четырех баллов волнение», «Бесстрашные!» — писали они.
На Краснодарский край после периода сильной жары обрушился мощный циклон. Регион накрыли сильные ливни, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков, местами выпал град, а в Черном море образовался смерч. В ближайшее время на Кубани прогнозируется гроза, местных жителей и отдыхающих предупреждают о шквалистом ветре порывами до 22 метров в секунду.
Последние новости
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце
Комментарии
Происшествия , Видео , Погода , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У космонавтов нашли изменения в мозге
У космонавтов нашли изменения в мозге
Россия ввела санкции против Порошенко
Россия ввела санкции против Порошенко
Группа туристов с восемью детьми пропала в Сочи
Группа туристов с восемью детьми пропала в Сочи
Разведчик рассказал, за что получил звание Героя России
Разведчик рассказал, за что получил звание Героя России
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение