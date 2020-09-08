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Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. Актер признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Ефремов обязан выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в аварии Захарова в размере 800 000 рублей.
Смертельная авария с участием заслуженного артиста произошла 8 июля в центре Москвы. Джип, за рулем которого находился Ефремов, совершил столкновение на Смоленской площади с грузовиком, перевозившим морепродукты. Водитель автомобиля скончался от полученных травм.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , Москва
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