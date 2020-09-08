Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову 

Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову . Актер признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и получил 8 лет колонии общего режима . Кроме того, согласно приговору, Ефремов обязан выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в аварии Захарова в размере 800 000 рублей.

Смертельная авария с участием заслуженного артиста произошла 8 июля в центре Москвы. Джип, за рулем которого находился Ефремов, совершил столкновение на Смоленской площади с грузовиком, перевозившим морепродукты. Водитель автомобиля скончался от полученных травм.