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С Ефремова взыскали 800 тысяч рублей по делу о ДТП 

RT на русском 1 час назад
Пресненский суд принял решение взыскать 800 тысяч рублей с актёра Михаила Ефремова в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста.
Об этом сообщает РИА Новости.

«Взыскать 800 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Данный вердикт был вынесен в рамках гражданского иска.
Ранее суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Серегй Захаров позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов
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